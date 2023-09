Qualificazioni Europei 2024, Dimarco: “Dopo il gol del vantaggio abbiamo smesso di giocare”

“Nel primo tempo abbiamo creato tanto, finalizzando poco. Dopo il gol ad inizio ripresa, abbiamo smesso di giocare e in queste partite bastano uno-due occasioni per riaprire la partita”. Lo ha detto il difensore azzurro Federico Dimarco dopo l’1-1 a Skopje contro la Macedonia del Nord nel match di qualificazione agli Europei del 2024. E sul match contro l’Ucraina di martedì: “Avremo una partita difficile, dovremo andare in campo da Italia per i tre punti. Giocare a San Siro vuol dire molto, la gente ci deve spingere e noi in campo dobbiamo dare il 200%. Non dobbiamo commettere certi errori”, ha concluso.