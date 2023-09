Macedonia del Nord-Italia, Elmas: “Terreno di gioco pessimo, chiedo scusa all’Italia e all’Europa”

“La partita è stata difficile, l’Italia è una grande nazionale e l’1-1 per noi è un buonissimo risultato. Abbiamo giocato su un terreno di gioco pessimo, chiedo scusa agli italiani e all’Europa. Su questi stadi non si può giocare a calcio”. Lo ha detto a Rai Sport il centrocampista del Napoli e della Macedonia del Nord, Elif Elmas dopo l’1-1 contro l’Italia nel match di qualificazione agli Europei del 2024. Su Spalletti, suo ex tecnico al Napoli: “Ho visto tante cose che proponeva con noi, quindi su qualcosa eravamo pronti. Volevano fare possesso palla ma su questo terreno era difficile”, ha aggiunto Elmas.