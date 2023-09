Macedonia del Nord-Italia, Cristante: “Risultato che fa male. Dobbiamo tornare a lavorare subito”

“Fa malissimo, siamo delusi ma non c’è tempo per la delusione. Dobbiamo tornare subito a lavorare, martedì dobbiamo vincere assolutamente“. Lo ha detto il centrocampista azzurro Bryan Cristante dopo il pareggio per 1-1 a Skopje contro la Macedonia del Nord nel match di qualificazione agli Europei del 2024. “Non siamo riusciti a chiuderla, gli episodi fanno la differenza nel calcio – spiega l’azzurro a Rai Sport -. Ci sono sempre partite difficili in nazionale, abbiamo dato tutto in quello che è l’inizio di un nuovo percorso“.