Qualificazioni Europei 2024, Croazia ok a Yerevan: Armenia battuta 1-0

La Croazia batte l’Armenia 1-0 a Yerevan e sale a 10 punti in classifica nel gruppo D di qualificazioni ai prossimi Europei 2024. La nazionale di Dalic (con una partita in meno) aggancia la Turchia in vetta al girone in attesa del confronto diretto fissato per il 12 ottobre. Al 14′ è Kramaric a sbloccare il risultato con un tocco da pochi passi sugli sviluppi di un angolo, ma bisogna aspettare l’esito del Var prima di aggiornare il tabellino. Tutto regolare e la gara per Modric e compagni inizia in discesa. Dopo una breve sospensione a causa di un drone, la partita rimane in controllo della Croazia che sfiora anche il 2-0 nella ripresa sempre con un’incursione di Kramaric. Nell’ultima mezz’ora l’Armenia prova ad alzare il baricentro, arrivando anche alla conclusione con Serobyan. Nel finale però la Croazia riesce a riappropiarsi della gestione dei ritmi e del pallone. E l’ultima occasione è proprio per Brozovic che in area sfiora il gol del 2-0 dopo una mischia in area. Il risultato però non cambia più. Tre punti preziosi per la Croazia. L’Armenia resta a quota sette.