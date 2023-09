Highlights e gol Armenia-Croazia 0-1: Qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

Gli highlights e le azioni salienti di Armenia-Croazia, match delle qualificazioni ai prossimi Europei 2024. Un gol di Kramaric al 14′ indirizza il match e regala tre punti cruciali a Modric e compagni che salgono a quota 10 punti in classifica nel gruppo D, come la Turchia che però ha una partita in più. Nel finale inutile i tentativi dell’Armenia che fatica a rendersi pericolosa.