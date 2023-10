Qualificazioni Europei 2024: canti filo-fascisti durante la gara con la Turchia, arrestati 12 tifosi croati

Dodici persone sono state arrestate a Osijek in seguito ai canti ustascia intonati in occasione del match tra Croazia e Turchia, valido per le qualificazioni agli Europei 2024 e andato in scena nella città del nordest del paese balcanico. Tali cori fanno infatti riferimento al movimento filo-fascista ustascia, che durante la Seconda Guerra Mondiale fu alleato della Germania nazista e dell’Italia fascista. Sia il premier croato che il ministro dell’interno avevano immediatamente condannato i canti e, come riportato dalla stampa locali, pochi giorni dopo i responsabili sono stati individuati.