Basket, morte Dilas: nota di cordoglio da parte della FIP e di Petrucci

E’ un giorno triste per tutto il mondo del basket che dovrà fare a meno da adesso in poi di Samuel Dilas, giocatore della Virtus Lumezzane (Serie B). Il cestista è scomparso nelle scorse ore per una trombosi improvvisa che lo ha colpito e non gli ha dato scampo.

Vicino alla famiglia del giocatore per la tragica notizia è arrivata una nota ufficiale di cordoglio da parte della FIP e del presidente Petrucci. “A titolo personale e a nome della Federazione, abbraccia il papà Torsen, la mamma Chiara e tutta la famiglia Dilas, condividendone il dolore“. Questa la nota emessa dalla Federbasket.