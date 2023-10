Qualificazioni Euro2024, Turchia-Lettonia: super gol di Akgun per il vantaggio della nazionale di Montella (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 30

Turchia in vantaggio nel match, valido per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania, contro la Lettonia. Il gol dell’1-0 porta la firma di Akgun. Bellissima realizzazione dell’esterno del Leicester, che ha scagliato un sinistro imparabile alle spalle di Ozois riprendendosi il gol annullato nel primo tempo per fuorigioco di Calhanoglu.