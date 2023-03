Qualificazioni Euro 2024, Cristante: “Siamo concentrati, consapevoli di essere forti”

“Domani vogliamo vincere entrando dal primo minuto super concentrati e portare a casa la vittoria il prima possibile, senza rischiare di arrivare alla fine. Affrontiamo una squadra organizzata e difficile. Dobbiamo dare tutto”. Così Bryan Cristante ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro Malta, valida per le qualificazioni agli europei del 2024. “Dobbiamo cancellare gli alti e bassi avuti negli ultimi anni partendo con un nuovo ciclo, dobbiamo pensare partita dopo partita e dobbiamo essere concentrati al 100% in ogni singola gara”. Tra le critiche più aspre arrivate all’Italia ci sono quelle relative al centrocampo: “Siamo tutti forti, lo abbiamo dimostrato nel tempo. Non basta una partita per far cambiare idea. Chi giocherà domani sa che può dare tanto”. Nell’ultima sfida contro l’Inghilterra, gli azzurri dopo un primo tempo sottotono sono venuti fuori nella ripresa: “Nel secondo tempo li abbiamo messi lì, creando più occasioni e con un po’ di fortuna potevamo pareggiarla. Li abbiamo messi in difficoltà”.