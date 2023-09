Qualificazioni Coppa d’Africa 2024: 6-0 della Nigeria su Sao Tomè, tripletta di Osimhen e gol di Lookman

Tutto facile per la Nigeria che batte 6-0 Sao Tomè e Principe nell’ultimo match valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2024. La squadra di Peseiro, già qualificata da tempo con la Sierra Leone terza distante 7 punti, asfalta la Sao Tomè grazie alla tripletta di Osimhen, reti al 13′, 69′ su rigore e 79′. In gol anche gli altri ‘italiani’ Lookman al 27′ e Chukwueze all’84. A segno anche l’attaccante del Nottingham Forest Awoniyi. Qualificata anche la Guinea Bissau con 10 punti nel girone.