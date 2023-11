Qualificazioni asiatiche Mondiali 2026: Palestina 0-0 col Libano, Iran trascinato da Azmoun

La giornata di oggi delle qualificazioni asiatiche per il Mondiale 2026 ha visto l’esordio nella seconda fase della Palestina, in campo per la prima volta dall’inizio del conflitto tra Israele e Hamas.

La partita per il gruppo I contro il Libano si è giocata in campo neutro, nel Khalid bin Mohammed Stadium degli Emirati Arabi, ed è finita 0-0. La nazionale palestinese del ct Makram Daboub era priva di tre titolari, che non sono riusciti a lasciare Striscia di Gaza.

Nella giornata inaugurale della seconda fase delle qualificazioni mondiali dell’Asia, dopo il laziale Kamada, autore di uno dei 5 gol con cui il Giappone ha battuto il Myanmar, fa festa anche il romanista Sardar Azmoun, autore (nei primi 15 minuti di gioco) delle prime due reti nel match che l’Iran ha vinto per 4-0 su Hong Kong. L’obiettivo di mercato del Milan Taremi e Rezaeian hanno completato il poker degli iraniani.