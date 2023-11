Probabili formazioni Italia-Macedonia del nord: qualificazioni Europei 2024

Le probabili formazioni di Italia-Macedonia del nord, match della fase a gironi di qualificazioni agli Europei del 2024. Appuntamento alle 20:45 di venerdì 17 novembre nella cornice dello stadio Olimpico. A Roma Luciano Spalletti ha un solo risultato a disposizione ed è la vittoria. Tra i 29 calciatori convocati dal tecnico di Certaldo, si rivedono Buongiorno, Toloi e Jorginho, mentre le novità sono rappresentate dallo juventino Andrea Cambiaso e dal centrocampista del Monza, Andrea Colpani. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Con una vittoria l’Italia aggancerebbe l’Ucraina a 13 punti al secondo posto. La Macedonia è a quota 7 ed è fuori dai giochi. Prima dell’appuntamento decisivo di Leverkusen, l’Italia cerca tre punti fondamentali.

ITALIA – Di Lorenzo è squalificato, a destra tocca a Darmian. Mancini e Bastoni candidati al centro della diufesa, con Cambiaso a sinistra. Barella, Cristante e Frattesi favoriti a centrocampo. Berardi, Kean, Chiesa il possibile tridente.

MACEDONIA DEL NORD – Nel 4-2-3-1 spazio a Miovski al centro dell’attacco. A supporto Elezi, Atanasov ed Elmas.

Le probabili formazioni di Italia-Macedonia del nord

Italia (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Cambiaso; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Kean, Chiesa

Ballottaggi: Cambiaso 55% – Dimarco 45%; Frattesi 60% – Bonaventura 40%; Cristante 55% – Jorginho 45%; Kean 60% – Scamacca 40%

Indisponibili: Calabria (in dubbio)

Squalificati: Di Lorenzo

Macedonia del nord (4-2-3-1): Dimitrievski; Manev, Musliu, Serafimov, Alioski; Babunski, Bardhi; Elezi, Atanasov, Elmas; Miovski

Ballottaggi: Babunski 60% – Kostadinov 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –