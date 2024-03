Qualificazioni asiatiche Mondiali 2026: ok Iran e Palestina, Arabia Saudita di Mancini fermata in Tagikistan

Scivolone dell’Arabia Saudita di Roberto Mancini, che non va oltre l’1-1 in Tagikistan nella quarta giornata della seconda fase delle qualificazioni asiatiche ai Mondiali 2026. La nazionale mediorientale, guidata dall’ex ct dell’Italia, la sblocca con Al-Buraikan all’inizio del secondo tempo, poi però patisce il pareggio di Soirov all’80’ che fa esplodere il Republican central stadium di Dushanbe. I Verdi restano comunque saldamente in testa al girone in questo segmento del cammino verso la coppa del mondo in territorio americano.

Vincono le altre big: ok l’Iran grazie al gol di Ghayedi contro il Turkmenistan, netto 0-5 dell’Australia in trasferta sul campo del Libano, sempre lontano da casa anche la Corea del Sud si impone agevolmente, 0-3 ai danni della Thailandia. Sfida molto equilibrata tra India e Afghanistan, vincono i mediorientali per 1-2, mentre la Palestina continua a stupire e ottiene la seconda vittoria in pochi giorni, questa volta sul campo del Bangladesh nonostante il fatto di essere finita anche in inferiorità numerica.

In serata scenderà in campo il Qatar, due volte campione d’Asia in carica, sul campo di Kuwait, e la finalista perdente dell’edizione di poche settimane fa, la Giordania, che ospiterà il Pakistan.