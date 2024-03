Tennis, Del Potro: “Djokovic il migliore di sempre se vincerà altri due Grand Slam”

“Se Djokovic vincerà altri due Grand Slam, non ci saranno più dubbi su chi sia il migliore di sempre“. Questo è quanto dichiarato dall’ex tennista argentino Juan Martín del Potro in un’intervista rilasciata durante il Miami Open 2024, evento al quale si è recato per assistere alla partita tra Carlos Alcaraz e Gael Monflis. L’argentino, ritiratosi nel 2022 al termine del torneo di Buenos Aires per via di seri problemi ad un ginocchio, si è poi fermato a Miami a salutare i vecchi amici e a parlare con la stampa sull’attualità del tennis.

Una domanda in particolare su chi possa essere considerato il miglior tennista di sempre tra Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, ha spinto Del Potro a fornire la sua opinione: “Ognuno di loro è stato il migliore della storia in epoche differenti. Tra il 2006 e il 2009 Roger era imbattibile, ma se si giocava sulla terra battuta Rafa era il più forte. Novak ha ancora un po’ di tempo davanti a sé, ha già vinto più titoli di loro e nonostante tutto ancora si discute. Credo che se Djokovic vincerà ancora un paio di Grand Slam, non ci saranno più discussioni, nemmeno tra i tifosi di Federer e Nadal“. Del Potro e il campione serbo sono legati da un profondo rispetto, tanto che Djokovic aveva pubblicato un bel messaggio su Instagram all’annuncio del ritiro dal tennis professionistico dell’argentino, ringraziandola di tutte le emozioni che aveva regalato a lui e agli appassionati.