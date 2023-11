Malagò: “Commissario per stadi Euro 2032? Ha senso se ha potere”

“Commissario ad hoc per stadi? È un’idea che ha avuto il ministro Abodi, non mi sento di dire che sia sbagliata. Se il commissario ha un certo tipo di poteri ha senso, altrimenti diventa complicato. Mi sembra sia importante anche il ruolo della federazione, un player essenziale per snellire procedure amministrative e tecniche“. Così Giovanni Malagó, presidente del Coni, a margine del Social Football Summit, torna sulla questione del commissario straordinario per gli stadi. Poi, sempre in tema di stadio, il numero uno del Coni ha sottolineato come sul Flaminio si debba “farei tutto affinché non rimanga così come è”.