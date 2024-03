Qualificazioni Asia, Mondiali 2026: rinviata Corea del Nord-Giappone

La gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 fra Corea del Nord e Giappone, in programma il 26 marzo, non si giocherà. Lo ha annunciato la Confederazione asiatica, dopo la richiesta nordcoreana di spostare il match in campo neutro a causa di circostanze impreviste. La questione sarà portata all’attenzione della Fifa. Già ieri, dopo la prima sfida fra le due nazionali vinta 1-0 dai Samurai Blu, la Federcalcio giapponese aveva fatto sapere che la Corea del Nord non intendeva più ospitare il match previsto a Pyongyang. Secondo quanto riporta l’agenzia Kyodo News, il passo indietro sarebbe causato dal timore legato ai crescenti casi fulminanti di infezione da streptococco di gruppo A che si stanno registrando in Giappone. I nipponici, però, non hanno dato disponibilità a modificare i propri piani con così poco preavviso, e da qui l’inevitabile decisione di rinviare la gara.