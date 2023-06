Probabili formazioni Romania-Spagna: Europei Under 21 2023

Le probabili formazioni di Romania-Spagna, gara della fase a gironi degli Europei Under 21 2023, in programma tra Romania e Georgia. Fischio d’inizio alle 20:45 di mercoledì 21 giugno. Grande attesa per la sfida tra due grandi scuole di calcio. La stella stellina più splendete può essere quella di Ander Barrenetxea, della Real Sociedad, ma troviamo anche un “italiano”, Mario Gila della Lazio. Ecco le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Belgio-Olanda

Belgio (4-3-3): Tornovanu; Dumitrescu, Screciu, Racovitan, Ticu; Grameni, Lixandru, Albu; Popescu, Munteanu, Mihaila.

Ballottaggi: –

Indisponibili:

Squalificati: –

Spagna (4-3-3): Agirrezabala; Martinez, Gila, Pacheco; Manu Sanchez; Blanco, Veiga, Oroz; Sancet, Barrenetxea, Ruiz, Riquelme.

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –