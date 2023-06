N’Golo Kante all’Al-Ittihad: è ufficiale, contratto triennale

L’Al-Ittihad ha annunciato l’acquisto dell’ex centrocampista del Chelsea e campione del mondo francese N’Golo Kanté. “Non ascoltate notizie false. Kanté è un giocatore dell’Ittihad adesso!”, ha twittato il club di Jeddah. Il suo presidente Anmat Al-Hailee su Twitter ha dato il “benvenuto alla nostra nuova tigre Kanté”, che si unisce al connazionale Karim Benzema a parametro zero. Il 32enne centrocampista francese, dopo una stagione condizionata dagli infortuni, ha firmato un contratto triennale e, secondo i media inglesi, guadagnerà circa 100 milioni di euro. Non solo. Secondo ESPN, l’Al-Ittihad vorrebbe rinforzare ulteriormente la rosa con l’ingaggio di Son Heung-Min del Tottenham. In questo caso, però, la trattativa non si preannuncia facile.