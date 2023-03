Curling, domani il via ai Mondiali femminili. Caldart: “Le azzurre sono preparate bene”

Tutto pronto a Sandviken, in Svezia, per i Campionati Mondiali femminili di curling, al via domani. Alla rassegna iridata, giunta alla quarantacinquesima edizione e per la quarta volta in terra svedese, parteciperà anche l’Italia. Sono cinque le atlete convocate per la spedizione azzurra guidata in loco dal direttore tecnico azzurro Claudio Pescia e dall’allenatrice Violetta Caldart: Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Gialle), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti) e Camilla Gilberti (C.C. Lago Santo). Alla prima fase di round robin faranno seguito i playoff con le prime due classificate qualificate direttamente alle semifinali, mentre le formazioni dal 3° al 6° posto si giocheranno i due rimanenti posti fra le top 4.

Ottimista la tecnica azzurra Violetta Caldart: “La squadra si trova a competere per la terza volta ai Mondiali e vogliamo proseguire il percorso di crescita che già ci ha portato lo scorso anno a fare meglio dell’edizione precedente – spiega -. Nel 2022 a Prince George abbiamo concluso il round robin con 4 vittorie e ripartiamo da lì. Le ragazze si sono preparate bene e sono motivate per sfidare le forti squadre che si sono qualificate in questa rassegna iridata. Avremo 12 partite in 7 giorni, un tour de force che richiederà energie fisiche e nervose, ma siamo pronte e cariche“.