Perù-Brasile in tv: data, orario, canale e diretta streaming qualificazioni Mondiali 2026

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Perù e Brasile, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La nazionale verdeoro, in attesa di Ancelotti, ha ripreso da dove aveva lasciato, travolgendo la Bolivia con un netto 5-1. Adesso l’ostica trasferta contro il Perù, che pochi giorni fa è stato fermato sullo 0-0 dal Paraguay. Ovviamente sarà la selezione brasiliana a scendere in campo con i favori del pronostico, ma guai a prendere sottogamba l’impegno. La sfida è in programma mercoledì 13 settembre alle ore 04:00 italiane. Al momento non è prevista copertura tv o streaming della partita.