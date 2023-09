Vuelta 2023, diciassettesima tappa Ribadesella – Alto de l’Angliru oggi in tv: orari e diretta streaming

La Vuelta a Espana 2o23 vive oggi una delle sue giornate decisive con la diciassettesima tappa, lunga 124 chilometri da Ribadesella fino alla vetta dell’Alto de l’Angliru. Una frazione durissima, con una delle salite simbolo del ciclismo internazionale che vedrà andare in scena un duello forse determinante nella lotta per la maglia rossa e per il podio. Sepp Kuss, Primoz Roglic e Jonas Vingegaard, tutti corridori della Jumbo-Visma, si trovano di fronte a una giornata che può cambiare le gerarchie interne. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

DICIASSETTESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

VUELTA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

VUELTA 2023: MONTEPREMI E PRIZE MONEY

I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della diciassettesima tappa è fissata intorno alle ore 14:00 dal chilometro zero, dopo che i corridori avranno affrontato la fase di trasfertimento. L’arrivo in vetta all’Angliru è stato invece programmato tra le 17:20 e le 17:45, in base alle previsioni degli organizzatori su quella che dovrebbe essere la media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv dalle 14:30 su Eurosport, oltre che in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.