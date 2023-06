Europei Under 21, Spagna qualificata ai quarti di finale (con l’Ucraina): Croazia battuta 1-0

La Spagna si qualifica ai quarti di finale degli Europei Under 21 insieme all’Ucraina (reduce dalla vittoria sulla Romania). La nazionale di Santi Denia batte 1-0 la Croazia nella seconda giornata del girone B in una partita indirizzata grazie al gol più veloce del torneo. Dopo venti secondi, Sergio Gomez sfonda sulla sinistra e crossa al centro per Abel Ruiz che da due passi non perdona Kotarski e riscatta l’errore dell’esordio con la Romania. Dopo 20 minuti, la Spagna ha totalizzato sette tiri a zero, con tanto di 73% del possesso palla. La Croazia prova a passare dai piedi di Baturina, ma da solo il talento della Dinamo Zagabria può far poco. La Spagna invece si affaccia più volte sulla trequarti croata, tentando spesso il tiro dalla distanza: al 42′ ci prova Victor Gomez, ma la conclusione è alta. Nella ripresa la Croazia si presenta con i nuovi entrati Kacavenda e Stojkovic, ma soprattutto con una pressione più aggressiva.

La Spagna effettua il primo cambio al 62′, sostituendo Sancet con Gabri Veiga, rivelazione dell’ultima Liga. All’88’ la Croazia sfiora il gol sulla prima occasione del suo match: su cross dalla destra, Victor Gomez sbaglia la misura del colpo di testa e serve un assist involontario a Sigur che fa da sponda per Frigan: il tiro al volo a botta sicura del numero 13 è deviato da Tenas d’istinto. La Spagna si salva e gestisce il vantaggio nel recupero. Nel finale c’è spazio anche per il difensore della Lazio, Mario Gila, in campo nel recupero. Martedì andrà in scena la sfida per il primo posto tra le Furie Rosse e l’Ucraina, che ha battuto la Romania con lo stesso risultato ed è a punteggio pieno con sei punti.