Pagelle Repubblica Ceca-Germania 2-1: voti e tabellino Europei Under 21 2023

Le pagelle, i voti e il tabellino di Repubblica Ceca-Germania 2-1, match della seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 21. Alla Batumi Arena di Batumi, i cechi passano in vantaggio con Sejk ma vengono raggiunti sull’1-1 a 20′ dalla fine con Stiller. A pochi minuti dal 90′, però, Vitik firma il gol vittoria e regala tre punti preziosi alla Repubblica Ceca, a cui basterà anche un pareggio nell’ultimo turno contro Israele per qualificarsi. Spalle al muro invece la Germania. Di seguito i nostri voti.

REPUBBLICA CECA: Jaros 6; Gabriele 6, Vitik 6.5, Hranaca 6, Fukala 5.5; Cerv 6 (80′ Pech sv), Zamburek 6.5 (66′ Kalos 6); Kusej 6 (66′ Jurasek 6), Valenta 6.5 (80′ Danek sv), Karabec 6 (73′ Sulc 6); Sejk 7.

Allenatore: Suchoparek 7.

GERMANIA: Atubolu 6.5; Vagnoman 6, Bisseck 5.5, Matriciani 6.5, Netz 6; Krauss 5 (46′ Alidou 6), Keitel 5.5 (46′ Martel 6), Stiller 6.5 (84′ Weisshaupt 6); Huseinbasic 6; Ngankam 5.5 (46′ Weiter 6), Schade 6.5.

Allenatore: Di Salvo 5.

ARBITRO: Eskas (Nor) 6.

RETI: 33′ Sejk, 70′ Stiller, 87′ Vitik.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Krauss, Keitel, Alidou (G), Cerv, Jurasek, Jaros (RC). Angoli: 2-11. Recupero: 1′ pt, 6′ st.