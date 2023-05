Pagelle Italia-Nigeria 0-2: voti e tabellino Mondiale Under 20

di Mattia Zucchiatti 14

Le pagelle di Italia-Nigeria 0-2, match della seconda giornata dei Mondiali Under 20. Allo stadio ‘Malvinas Argentinas’ di Mendoza, dopo la vittoria sul Brasile, l’Italia perde a sorpresa e ora deve giocarsi tutto contro la Repubblica Dominicana sabato alle 20. Dopo una traversa nel primo tempo di Casadei, è la Nigeria a pungere nella ripresa. Al 61′ Emmanuel sfugge a Guarino e serve un cross per Salem Fago che di testa deposita in rete per l’1-0. Nel finale c’è il 2-0: Sunday scatta in profondità e supera il portiere azzurro. Sabato alle 20 la sfida con la Repubblica Dominicana.

ITALIA: Desplanches 6; Zanotti 6, Ghilardi 5.5, Giovane 6 (51′ Turricchia 6), Guarino 5; Prati 6 (87′ Pisilli sv), Faticanti 5 (59′ Esposito 6), Casadei 6; Baldanzi 5.5; Ambrosino 6 (59′ Lipani 5.5), Pafundi 5.5 (59′ Montevago 5.5)

NIGERIA: Aniagboso, Agbalaka, Bameyi, Daga, Eletu (67′ John), Frederick, Jude, Lawal (63′ Sarki), Muhammad (46′ Emmanuel), Ogwuche, Salem Fago.

RETI: 61′ Salem Fago, 91′ Sunday

AMMONITI: Fredricks