Ora è ufficiale: Europei 2032 in Italia e in Turchia

L’Europeo di calcio del 2032 si terrà in Italia e in Turchia. Non c’erano dubbi, perché la candidatura congiunta delle due federazioni era anche l’unica giunta sul tavolo dell’esecutivo Uefa. E oggi è arrivato l’annuncio di Aleksander Čeferin, presidente dell’organismo che governa il calcio continentale. La delegazione italiana a Nyon è guidata dal Presidente federale e Vice Presidente UEFA Gabriele Gravina e ne fa parte il Segretario Generale Marco Brunelli, il Project Manager Euro 2032 Antonio Talarico e tutto il team che ha lavorato al dossier. Per la Turchia, con il Presidente della Turkish Football Federation (TFF) Mehmet Büyükekşi, ci sono il Segretario Generale Kadir Kardaş e il Vice Presidente Mustafa Eröğüt. Presente anche Gianluigi Buffon, capo delegazione azzurro. L’Ambassador turco è invece Volkan Demirel, ex portiere della Nazionale turca (66 presenze tra il 2004 e il 2014).

GLI STADI CANDIDATI

La Figc precisa che “in tal senso, l’approccio previsto nel dossier ha incluso inoltre una scrupolosa attenzione al tema della sostenibilità degli eventi sportivi: dall’inclusione al rispetto dei diritti umani, dall’attenzione agli effetti del cambiamento climatico alle opportunità per le persone con disabilità. Nella visione della FIGC, EURO 2032 rappresenterà inoltre una opportunità per lo sviluppo e la modernizzazione delle infrastrutture sportive del Paese, un evento in grado di contribuire all’accelerazione di processi già in atto in diverse città. Da un punto di vista sportivo, infine, un evento del genere permetterà di ampliare ulteriormente la base del movimento calcistico, attraverso progetti specifici che avvicinino ragazze e ragazzi al calcio“.

“Desideriamo esprimere la nostra gratitudine alla Uefa per aver concesso l’onore di ospitare Euro2032 a due paesi che condividono la cultura mediterranea. La Federcalcio italiana (Figc) e la Federcalcio turca (Tff) hanno unito le forze con l’obiettivo di ospitare il miglior campionato Europeo mai organizzato, costruendo nuovi ponti di amicizia e lasciando un contributo duraturo all’eredità del calcio”, scrive con questo post sui social, la Federcalcio turca (Tff). “Nei prossimi anni, Italia e Turchia collaboreranno intensamente per offrire ai fan la migliore esperienza del Campionato Europeo entro il 2032, lavorando con grande passione e impegno, come affermato nel nostro motto ‘Play as One'”, conclude la Federazione turca.