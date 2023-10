Wta Hong Kong 2023, debutto positivo per Trevisan: sconfitta in due set la spagnola Bucsa

Parte con il piede giusto Martina Trevisan nel WTA 250 di Hong Kong, dove finalmente splende il sole. Dopo un paio di giornate condizionate dalla pioggia, il main draw ha potuto finalmente prendere il via e l’azzurra ha superato il primo scoglio rappresentato dalla spagnola Cristina Bucsa con il punteggio di 7-5 6-2. Al secono turno per l’azzurra ci sarà la vincente della sfida tra la polacca Frech e la kazaka Danilina.

TABELLONE PRINCIPALE

COPERTURA TV

MONTEPREMI

LA PARTITA – Inizio in salita per la tennista toscana che perde il servizio nel quarto gioco. La reazione è però immediata con un controbreak che la riporta sul 2-3. Nel sesto game è brava Martina ad annullare un’altra pericolosa chance di break per l’avversaria e a riportarsi in parità sul 3-3. L’azzurra riesce a salire sul 5-4 con il servizio a disposizione, salvo però non sfruttare la chance. Riesce però a chiudere pochi minuti più tardi, con un altro break sul 5-5 e tenendo poi il servizio a trenta per il 7-5.

Tutto più facile nel secondo set, in cui Martina sembra pronta ad allungare sin da subito. Non riesce a concretizzare tre palle break nel terzo game, ma dal 2-2 arriva comunque un parziale di quattro games a zero che chiude il match.