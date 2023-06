Olanda, Koeman: “Nations League? Vogliamo cogliere questa opportunità”

Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda, ha così parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Nations League contro la Croazia. “Nations League? Possiamo vincerla: l’Olanda non vince spesso trofei e vogliamo cogliere questa opportunità ora – ha affermato l’ex tecnico del Barcellona –. Ci sono quattro squadre forti e non ci sarà molta differenza nei valori in campo, per prima cosa dobbiamo essere bravi contro una squadra come quella croata. Hanno un allenatore che sta andando alla grande da circa sei anni, giocano da anni con la stessa consolidata formazione”.

Sguardo rivolto anche verso il futuro. “Vedo il futuro in modo positivo, ma nel calcio l’unica cosa che conta è il momento. Devi essere bravo in questo: certamente pensi ai giovani giocatori e a dare opportunità ai talenti, ma schieri sempre la squadra più forte che hai a disposizione quando la partita è fondamentale. Noi abbiamo una buona squadra e possiamo sicuramente contare su questo gruppo in vista degli Europei”, ha concluso Koeman.