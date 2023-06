Olanda-Croazia, Modric: “50% di chance a testa. Lasciare la Nazionale? Non c’è motivo”

Il centrocampista della Croazia e del Real Madrid, Luka Modric, alla vigilia della semifinale di Nations League 2022/2023 contro l’Olanda, ha parlato in conferenza stampa: “Sono concentrato sulla Croazia, anche perché ho detto tante volte cosa penso e non è necessario ripeterlo. Al momento la mia testa è totalmente sulla semifinale contro l’Olanda. Sono sempre felice di rispondere alle chiamate della mia selezione, mi godo ogni presenza e ogni allenamento. Non c’è alcun motivo di pensare di lasciare la Nazionale se posso ancora essere utile”.

Il croato si è poi focalizzato sulla partita contro gli Orange: “Giochiamo contro una squadra giovane e talentuosa che negli ultimi anni sta ritrovando i grandi risultati a cui ci ha abituato. Sarà difficile, loro giocano in casa, ma so che ci saranno tanti nostri connazionali e questa per noi sarà una motivazione in più. Credo che sia una semifinale con il 50% di chance a testa, ma noi siamo qui con entusiasmo, volontà ed energia. Abbiamo lavorato molto bene e adesso dobbiamo solo a dimostrarlo sul campo”.

Sull’addio al Real Madrid di Karim Benzema. “Dispiace che un grande campione come lui vada via, però è giusto che ogni calciatore pensi alla sua carriera. Lo ringraziamo per tutto quello che ci ha dato e gli auguriamo il meglio”.