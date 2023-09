Nazionali: Szczesny parte per la Polonia, lo staff valuterà le sue condizioni

Nonostante le assenze contro Bologna e Empoli, Wojciech Szczęsny è partito per la Polonia per disputare le partite di qualificazione agli Europei contro Far Oer, 7 settembre alle 20:45, e Albania, 10 settembre alle 20:45. Le condizioni dell’estremo difensore della Juventus non sono ottimali. Sarà lo staff polacco a valutarle per poi decidere se rimandare a Torino Szczesny o se farlo giocare nei due match di giovedì e domenica.