Presunta aggressione a Roy Keane dopo Arsenal-Man Utd: la polizia indaga

La polizia inglese indaga su una presunta aggressione subita da Roy Kean dopo la partita dell’Emirates Stadium tra Arsenal e Manchester United. L’ex calciatore e opinionista di Sky Sports appare in un filmato subito virale sui social, nel quale si vede il collega Micah Richards tentare di placare gli animi. La polizia metropolitana ha fatto sapere che al momento non ci sono stati arresti ma che l’indagine prosegue. Sky ha affermato che la presunta aggressione ha ”immediatamente” preceduto il filmato apparso sui social media. Confermando l’accaduto, un portavoce di Sky Sports ha dichiarato: “Sappiamo che la polizia sta indagando su una presunta aggressione da parte di un membro del pubblico immediatamente precedente al filmato circolato sui social media. Nel filmato, Micah Richards stava agendo per disinnescare la situazione”. Nella sua breve dichiarazione, la polizia fa sapere di stare indagando “a seguito di un’aggressione che si presume sia avvenuta all’Emirates Stadium durante la partita Arsenal-Manchester United domenica 3 settembre“. L’Arsenal ha dichiarato in un comunicato: “Siamo a conoscenza di un incidente avvenuto domenica durante la partita contro il Manchester United. La polizia metropolitana sta conducendo un’indagine sulla questione e stiamo collaborando pienamente alle loro indagini”, riporta ESPN.