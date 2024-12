Al Museo del Calcio di Coverciano questa mattina è in corso l’evento di presentazione della Mostra “Sfumature di Azzurro”, organizzata e curata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Presenti il ct Luciano Spalletti e il presidente Figc Gravina. Quest’ultimo ha parlato così ai media: “Il colore azzurro è dominante, unisce, la nostra maglia è emblema di identità e appartenenza. Ogni volta che una delle nostre Nazionali scende in campo, si rinnova una sorta di rito collettivo, una danza di emozioni che unisce milioni di cuori. Lo abbiamo verificato soprattutto quando si va all’estero, dove l’orgoglio della tradizione rivive e molti italiani vogliono toccare con mano le loro origini. L’idea di un dipartimento della diplomazia sportiva è di una modernità incredibile, perché esalta l’aspetto della socialità, della capacità del calcio di creare relazioni e abbattere barriere. Quando i calciatori indossano la maglia della Nazionale, non lo fanno per loro stessi ma per tutto quello che rappresenta. La maglia è memoria e futuro”.

Si è soffermato sulla Nazionale, invece il ct: “I Mondiali del 2026? Dobbiamo essere all’altezza della missione che ci è stata donata. La maglia della Nazionale è una cosa speciale, quando vado all’estero ho il ricordo di tutte le persone che ci aspettano, che ci seguono, che rimangono per ore aspettando che il pullman lasci lo stadio per regalarci un applauso. Questo affetto è una cosa molto importante, che mi aiuta a lavorare nella maniera migliore”.