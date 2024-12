Ha preso il via presso il tribunale di Wuppertal, in Germania, il processo contro i presunti ricattatori nei confronti della famiglia di Michael Schumacher. I tre sospettati sono chiamati a rispondere sul banco degli imputati: uno è in custodia cautelare ed è accusato di tentata estorsione, mentre gli altri due sono accusati di favoreggiamento.

Secondo quanto sostenuto dall’accusa, il ricattatore avrebbe minacciato di pubblicare foto e video privati della famigli Schumacher sul dark web, pretendendo 15 milioni di euro. Tra gli accusati di favoreggiamento c’è invece un ex impiegato della famiglia Schumacher come dipendente di una società di sicurezza. Sarebbe stato lui a copiare file di immagini e video privati per poi trasmetterle al suo complice. Dieci testimoni, compresi due agenti di polizia, sono stati convocati per il primo giorno del processo. Per la sentenza bisognerà attendere almeno il 2025.