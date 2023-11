Nazionale, Spalletti: “Comportamento di Donnarumma a San Siro da capitano. Zaniolo? Nessun problema”

Luciano Spalletti durante la conferenza stampa che ha aperto il ritiro di Coverciano ha avuto modo di soffermarsi anche su un paio di situazioni che hanno suscitato interesse nell’ultimo mese. “Donnarumma mi è piaciuto come si è comportato nell’ultima gara di Champions dove gli si è creato un clima contrario, si è preso quello che gli è stato detto, non ha reagito e ha fatto quello che doveva fare. Un comportamento da capitano. Il capitano per me è il leader, il punto di riferimento e spesso è stimato anche dagli avversari e del direttore di gara”. Poi torna brevemente sulla vicenda scommesse per parlare di Zaniolo: “Ho parlato con la Federazione e non c’era niente che vietasse di convocarlo. Zaniolo ha sempre detto di aver giocato su cose su cui si può scommettere e continuava a dire che era pulito su quelle che erano le accuse.”