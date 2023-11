Mauro Balata al convegno ‘Allenare verso il futuro’: “Importante far giocare i giovani talenti italiani”

La Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano apre le porte del nuovo anno accademico con il “5° Kick-off” day, nell’Aula Magna della sede di via Festa del Perdono. La giornata ha rivestito un ruolo cruciale nel consolidare i legami tra Università, territorio e istituzioni, creando un ponte tra la formazione accademica e il tessuto sportivo e sociale locale. E il mondo giovanile con le prospettive sull’orientamento delle tecniche di formazione per i giovani atleti è stato al centro del convegno “Allenare verso il futuro”, al quale ha partecipato anche il presidente della Lega Serie B Mauro Balata. “La base per gli allenatori del futuro è far giocare i giovani talenti italiani. Solo così potremo migliorare il nostro movimento. La capacità, la tenacia e la curiosità che vi contraddistingue è un tratto fondamentale della vostra forza e del contributo che potete dare in termini di conoscenza al mondo dei più esperti, al quale spetta poi il compito di rendere operativo questo patrimonio. La prima è la fase dello studio, dell’apprendimento, la seconda quello dello sviluppo delle competenze acquisite che bisogna permettere di esprimere attraverso il campo. E’ come se uno studente di medicina avesse ottimi voti all’università e poi gli fosse negata la possibilità di esercitare, il suo talento ne verrebbe compromesso”, queste le parole di Balata.