Nazionale, Malesani su Spalletti: “Persona giusta nel posto giusto”

L’ex tecnico Alberto Malesani ha parlato a margine di una iniziativa in corso a Coverciano: “Luciano Spalletti è la persona giusta nel posto giusto, è un tecnico che ha delle buone idee. Fino all’arrivo di Roberto Mancini la maggior parte delle persone sosteneva come per la Nazionale ci volesse un selezionatore, mentre io ho sempre pensato come fosse necessario un allenatore che provi a far giocare bene la squadra“. L’ex allenatore di Parma e Chievo ha proseguito: “Purtroppo Spalletti ha poco tempo per sviluppare le proprie idee ma ha dimostrato anche a Napoli di essere bravo e ci ha fatto divertire facendo vincere uno scudetto ad un club che non vinceva da tanti anni. Può ripetere quanto fatto da Mancini all’ultimo Europeo“. Malesani ha poi concluso parlando della sua città: “Sono un tifoso del Verona essendo nato lì. Sono affezionato a Marco Baroni perché ha mosso i primi passi da allenatore insieme a me proprio al Verona. È una persona che fino ad adesso non è stata valorizzata per come merita e se riuscirà a fare questo miracolo, ovvero salvare il Verona, avendo già fatto grandi imprese in giro per l’Italia, magari spero dopo possa avere l’opportunità di allenare anche una grande squadra“.