Nazionale, Gravina: “No paura per Euro 2024: se potessi scendere in campo darei un contributo straordinario”

“Non parlerei di paura, non bisogna coltivare questo sentimento, al massimo preoccupazione. Io vivo una forte emozione, come tutti coloro che vogliono centrare un risultato importante che ho messo come prioritario nella scala dei sentimenti dei tifosi italiani che devo assecondare. Vi garantisco che se potessi scendere in campo darei un contributo straordinario e garantirei anche il risultato”. Così Gabriele Gravina, presidente Figc, a margine del consiglio federale tenutosi a Roma, parla della sfida degli azzurri contro la Macedonia del Nord.