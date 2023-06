Nazionale femminile di calcio, Julie Piga l’oriunda di Bertolini: dopo la Francia, veste l’azzurro

Anche la Nazionale femminile di calcio ha la sua oriunda. La selezionatrice azzurra Milena Bertolini ha deciso di inserire Julie Piga nella lista delle 24 convocate per il raduno di preparazione al Mondiale di Australia e Nuova Zelanda e per l’ultima amichevole prima della partenza delle Azzurre che il 1º luglio 2023 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara affronteranno il Marocco. Piga, classe 1998, nata a Lione, ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili francesi, dall’under 16 all’under 23. Difensore solido, piede destro, capace di giocare sia in un reparto a tre che a quattro, si è imposta con la maglia del Fleury 91. La Figc si è inserita e ha strappato l’ok della calciatrice, che ora punta anche una maglia per il Mondiale in Nuova Zelanda. Bertolini la osserverà, aspettando le big di Juventus e Roma. Ad eccezione di Cernoia, Glionna e della stessa Schatzer, infatti, non ci saranno invece calciatrici bianconere e giallorosse, che beneficeranno di sette giorni di riposo in più per recuperare dalle fatiche della finale della Coppa Italia FS Italiane disputata il 4 giugno.