Nations League 2023, Livaja lascia il ritiro della Croazia dopo lite con i tifosi: “Restando sarei un fastidio”

Marko Livaja ha deciso di lasciare il ritiro della Croazia, radunatasi a Fiume in vista della Final Four di Nations League. Questo è avvenuto dopo il brusco litigio di cui l’attaccante è stato protagonista con alcuni tifosi, presenti lì in occasione di una seduta d’allenamento a porte aperte: l’ex giocatore dell’Inter è stato insultato a lungo e ha reagito scagliandosi contro gli spettatori in tribuna. “Livaja – ha comunicato la Federcalcio croata tramite una nota ufficiale – ha parlato con l’allenatore ed entrambi hanno convenuto che questo incidente ha creato un’atmosfera spiacevole e un ambiente in cui è impossibile per il giocatore restare concentrato”.

“Dopo tutto quello che è successo nelle ultime 24 ore – ha commentato Livaja –, sento di non essere pronto a dare il massimo alla Nazionale e so che restando sarei solo un fastidio per la squadra, che dovrebbe restare serena durante la preparazione a queste sfide importanti. Auguro ai ragazzi tutta la fortuna in Olanda, sperando che vincano. Ringrazio l’allenatore per la sua comprensione, il presidente Kustić e la Federazione per il loro supporto e spero che i tifosi capiscano che la Nazionale significa molto per me e spero di farne parte anche in futuro”.

“Mi dispiace molto che si sia arrivati ​​a questo e che il comportamento inaccettabile di diverse persone ci abbia portato a perdere un giocatore importante per questa competizione – ha, poi, affermato il CT Zlatko Dalic –. Capisco Marko e la gravità della situazione in cui si è trovato. E rispetto il fatto che dopo tutto quello che è successo non si senta pronto per partecipare alla fase finale della Nations League. Marko sarà convocato in futuro”.