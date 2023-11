Nazionale, Colpani: “Il paragone con Bellingham mi fa felice, ma io penso a me stesso”

“Il paragone con Bellingham mi fa molto felice, ma Bellingham è Bellingham. Io penso a me stesso e a continuare a lavorare sodo per cercare di migliorarmi ulteriormente”. Lo ha detto a Sport Mediaset il centrocampista del Monza e novità tra i convocati azzurri, Andrea Colpani. Un grande inizio di stagione per il trequartista, premiato dal Ct Luciano Spalletti con la chiamata per le gare decisive per Euro 2024 contro Macedonia del nord e Ucraina: “Dedico questa convocazione al presidente Berlusconi e ho tutta l’intenzione di confermare di essermela meritata nel corso dell’anno – ha sottolineato l’ex calciatore dell’Atalanta -. Era un obiettivo che mi ero prefissato a inizio del campionato e l’ho centrato. Questo è un punto di partenza. Ora spero di mantenere lo stesso livello anche per il proseguo e di condurre il Monza agli obiettivi prefissati”.