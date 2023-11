Euro 2032, Malagò: “Figc abile ad unirsi con la Turchia. Tema stadi fa riflettere”

“È stata abile la federazione a unirsi con la Turchia. Però c’è un problema. La Turchia ha gli stadi di nuova generazione. In Italia due e mezzo ci sarebbero, per gli altri staremo a vedere. Almeno 3 devono andare a dama. Se si pensa a tutto quello che è accompagnato per la realizzazione di un nuovo stadio. Questo fa veramente riflettere”. Queste le dichiarazioni del presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto a ‘Italia 2023: Persone, Lavoro, Impresa’, la piattaforma di dialogo con i massimi esponenti del mondo delle istituzioni, della finanza e dell’impresa, promossa da PwC Italia in collaborazione con il gruppo editoriale Gedi, dal titolo ‘Evoluzione demografica: il ruolo dello sport’. A proposito del tema stadi in vista del torneo continentale, il numero 1 dello sport italiano ha ricordato che “c’è tempo fino al 2032, ma in Spagna due templi come Bernabeu e Camp Nou stanno nel centro della città. Fatevi una domanda e datevi una risposta”.