Napoli-Eintracht, Ceferin: “Intollerabile il divieto di trasferta”

Anche la Uefa interviene sulla trasferta vietata ai tifosi dell’Eintracht per il match di Napoli in Champions League. “E’ inaccettabile che le autorità italiane decidano che i tifosi tedeschi non sono ammessi (allo stadio, ndr). Questa situazione è intollerabile. Abbiamo urgente bisogno di fare qualcosa perché la decisione presa dalle autorità è assolutamente sbagliata”, ha detto il presidente dell’organo continentale Aleksander Ceferin a proposito del divieto di trasferta imposto ai tifosi dell’Eintracht residenti a Francoforte in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League al ‘Maradona’. Una diatriba legale si è sviluppata sul tema, alla luce di alcuni incidenti tra le tifoserie nel match di andata. “Dobbiamo dire che se succede qualcosa del genere, non si giocherà lì – ha proseguito ai microfoni di Zdf – E’ molto semplice, cambieremo le regole”.