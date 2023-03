Lazio, Conference League: Sarri prepara il turnover per la sfida con l’Az Alkmaar

Dopo una prima fase di riscaldamento muscolare di natura tecnica, la Lazio di Maurizio Sarri oggi ha svolto un ampio lavoro tattico seguito da una breve partitella a campo ridotto. E’ sempre più vicino l’impegno di giovedì in Olanda contro l’AZ Alkmaar, valido per il ritorno degli ottavi di Conference League e il tecnico biancoceleste non lascia nulla al caso. La seduta, infatti, si è conclusa con alcune esercitazioni dedicate alle palle inattive. Un’opzione in più per tentare la rimonta dopo il 2-1 dell’andata per gli olandesi. È previsto comunque un ampio turn over per Sarri che potrebbe lanciare Marcos Antonio, Gila e Cancellieri. Non ci sarà Ciro Immobile, che farà di tutto per esserci al derby contro la Roma di domenica. Se ne saprà di più domani alle 19:00 quando Sarri parlerà in conferenza stampa all’AZ Stadion.