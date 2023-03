Serie C 2022/2023, la Reggiana frena: 0-0 contro il Pontedera in 10

di Mattia Zucchiatti 23

La Reggiana frena ancora e stavolta è un segnale d’allarme ancora più preoccupante rispetto alla sconfitta con l’Entella. La squadra di Diana infatti non va oltre lo 0-0 contro un Pontedera in 10 uomini per oltre un’ora per il doppio giallo a Martinelli. La squadra ospite sfiora il gol più volte, ma il migliore in campo di giornta è Siano che nega più volte la rete a Kabashi e compagni. La Reggiana resta al primo posto con 69 punti, ma l’Entella può accorciare ancora. Vince 2-0 invece la Carrarese che si è imposta sulla Fiorenzuola grazie ai gol di Energe (12′) e Bernardotto (94′). La Carrarese sale a 53 punti, mentre per la Fiorenzuola arriva la terza sconfitta consecutiva che ridimensiona gli obiettivi. L’Alessandria pareggia 1-1 con la Fermana: al gol di Martignago (20′), risponde Busatto (64′).