Pagelle Ucraina-Italia 0-0, voti e tabellino qualificazioni Europei 2024

Le pagelle di Ucraina-Italia 0-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. A Leverkusen la tensione si taglia con il coltello: azzurri che hanno diverse occasioni nel primo tempo, ma manca freddezza e precisione, poi nella ripresa gestiamo bene tranne nel recupero in cui un possibile rigore per il contatto tra Cristante e Mudryk fa rischiare grosso.

Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

UCRAINA (4-3-3): Trubin 6; Konoplia 5 (41’ st Tymchyk sv), Svatok 6 (46’ st Malinovskyi sv), Zabarnyi 6, Mykolenko 6; Sudakov 6.5, Stepanenko 6 (35’ st Pikhalonok sv), Zinchenko 6.5 (41’ st Sikan sv); Tsygankov 6 (35’ st Zubkov sv), Dovbyk 6, Mudryk 6.

In panchina: Bushchan, Riznyk, Bondar, Sydorchuk, Yaremchuk, Dubinchak, Matviyenko.

Allenatore: Rebrov 6.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6.5; Di Lorenzo 5.5, Acerbi 6.5, Buongiorno 6, Dimarco 6; Frattesi 5.5, Jorginho 5.5 (26’ st Cristante 6), Barella 6; Zaniolo 5 (26’ st Politano 6, 46’ st Darmian sv), Raspadori 5. 5(1’ st Scamacca 5), Chiesa 7 (36’ st Kean sv).

In panchina: Provedel, Vicario, Gatti, Biraghi, Bonaventura, El Shaarawy, Mancini.

Allenatore: Spalletti 6.

ARBITRO: Gil Manzano (ESP) 6.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Buongiorno, Konoplia. Angoli. 4-9. Recupero: 0’ pt, 5’ st.