MOVIOLA – Francia-Italia, gol del 2-1 viziato da un fallo netto: azzurri derubati

Grave errore arbitrale sul gol del 2-1 della Francia nella sfida della prima giornata dell’Europeo Under 21 contro l’Italia. Il gol di Barcola, che ha rubato palla in area dopo una follia di Udogie, è stato viziato da un fallo non fischiato su Okoli a inizio azione. A centrocampo, infatti, Gouiri è intervenuto a gamba tesa sul difensore dell’Atalanta prima di effettuare il passaggio che Udogie avrebbe intercettato in area regalando poi palla a Barcola. Svista arbitrale che pesa se sommata al rigore non concesso agli azzurri sul tocco di mano di Kalulu in area 1o minuti prima.