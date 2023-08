Mondiali femminili 2023, due turni di squalifica per James: calpestò l’avversaria Alozie

La calciatrice dell’Inghilterra, Lauren James, ha ricevuto due giornate di squalifica dalla Fifa in seguito all’episodio che la coinvolse agli ottavi di finale dei Mondiali femminili 2023 contro la Nigeria, quando calpestò volontariamente l’avversaria Michelle Alozie, che era finita a terra. In quel match James fu espulsa dopo che il Var aveva richiamato l’arbitra honduregna Melissa Borjas alla quale era sfuggito l’episodio. Lauren James, sorella minore di quel Reece James che gioca anche lui in nazionale inglese e nel Chelsea, aveva poi chiesto scusa via social. La ct delle ‘leonesse’, Sarina Wiegman, invece, aveva spiegato che la sua giocatrice aveva “perso letteralmente perso la testa”. Adesso James salterà il confronto dei quarti contro la Colombia e l’eventuale semifinale.