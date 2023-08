Montezemolo: “Lukaku alla Juventus non lo vorrei vedere nemmeno in foto”

Romelu Lukaku è un tormentone destinato a perdurare per il lungo tempo in questa finestra di mercato. Tanti sono gli opinionisti, gli ex giocatori, i tifosi che si sono espressi in relazione a questa possibile trattativa, ora in fase di stallo. Un ex dirigente della Juventus, oltre ad essere tifoso della Vecchia Signora, è Luca Cordero di Montezemolo che, ai microfoni del Quotidiano Nazionale, ha parlato del possibile affare.

Queste le parole di Montezemolo: “Lukaku non lo vorrei neanche in foto alla Juventus, ha pure fatto perdere la Champions League all’Inter. Leclerc invece certamente lo confermerei, è bravo e non credo siano liberi piloti più forti di lui“.