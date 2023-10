Frosinone-Verona, Di Francesco: “Partita da affrontare nel migliore dei modi”

Il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della gara contro l’Hellas Verona valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2023/2024, ha parlato in conferenza stampa: “Per me questo è un anno zero. A Verona ho avuto un’esperienza e non un anno, non la ricordo con felicità. Sarà una gara da affrontare nel migliore dei modi. Pensiamo partita per partita, perché siamo ancora all’ottava giornata. E’ un appuntamento importante perché abbiamo lo stesso obiettivo, loro sono abituati a giocare queste sfide. Dai miei ragazzi mi aspetto sempre molto. Dobbiamo interpretare la partita nel modo giusto. Ho grande rispetto per mister Baroni, è un tecnico che sa lottare per questo tipo di obiettivi. Dobbiamo essere molto bravi nel palleggio per uscire dalla loro pressione e bravi negli uno contro uno. Loro sono molto fisici. Non deve cambiare il nostro atteggiamento di voler far male agli avversari“.

Di Francesco ha poi parlato delle sue possibili scelte di formazione: “Trasmetto alla mia squadra l’idea di occupare bene gli spazi in base agli avversari. Stiamo facendo un percorso di crescita e devo dire che già nelle esercitazioni sono abituati a ricoprire più posizioni in base alle situazioni di campo. In quel ruolo nelle ultime gare ha giocato Brescianini che è più simile a Mazzitelli per caratteristiche. Domani potrebbe giocare uno tra Reinier e Ibrahimovic”.