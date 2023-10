Mondiali 2030 in sei paesi, Infantino: “Messaggio di pace e inclusione”

I Mondiali 2030 di calcio sono stati assegnati a Portogallo, Spagna e Marocco, ma tre partite si giocheranno in Uruguay, Argentina e Paraguay. Di fatto la Coppa del Mondo unirà sei paesi e tre continenti. Un modo per celebrare “nel modo più appropriato” i 100 anni della Coppa del mondo di calcio, spiega il presidente della Fifa, Gianni Infantino. “La prima di queste si giocherà, ovviamente, nello stadio in cui tutto è iniziato, il mitico Estadio Centenario di Montevideo”, spiega il numero 1 della Fifa. Tornando ai tre Paesi organizzatori, ha sottolineato: “Due continenti: Africa ed Europa uniti non solo nella celebrazione del calcio, ma anche nel fornire una coesione sociale e culturale unica. Un grande messaggio di pace, tolleranza e inclusione”. L’edizione del 2034, ha quindi anticipato, “si sposterà a est, in Asia e Oceania, per garantire un’adeguata rotazione tra i continenti. In un mondo diviso, la Fifa e il calcio si uniscono… dando così un altro esempio di come il dialogo e la comprensione reciproca possano sfociare in accordi in cui in realtà vincono tutti, in particolare i tifosi, i giocatori e tutte le regioni del mondo”.