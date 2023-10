Gattuso e De Zerbi, la rivalità sbarca in Europa: da Foggia-Pisa a Marsiglia-Brighton

Non si stanno simpatici e probabilmente mai saranno amici per la pelle. Però nel corso degli anni hanno saputo stemperare i toni, dopo l’episodio della bottiglietta in Foggia-Pisa che accese una rivalità tra allenatori. Oggi Gennaro Gattuso e Roberto De Zerbi si ritroveranno uno di fronte l’altro in Europa League, in occasione del match tra Marsiglia e Brighton. Una partita da non sbagliare per entrambi, perché l’OM deve cambiare rotta dopo quattro partite senza vincere, mentre gli inglesi vengono dal ko interno contro l’AEK Atene. Insomma, la posta in palio è alta, come spesso accade quando Gattuso e De Zerbi incrociano le strade. Tutto è nato da una bottiglietta (vuota, come rimarcò De Zerbi nel post gara) che colpì alla testa Gattuso. Rino finì a terra, ricevendo i soccorsi dello staff. La partita fu fermata per diversi minuti.

L’episodio accese gli animi e nel diverbio tra le panchine entrambi gli allenatori furono espulsi. “Cose di campo. Roberto è uno dei migliori”, ha detto Gattuso, che stempera i toni alla vigilia del nuovo confronto. In quell’occasione a fare festa fu il Pisa, ma l’occasione per la rivincita si presentò nel 2017 per De Zerbi. Il 3 dicembre di quell’anno Gattuso esordì alla guida del Milan proprio contro il Benevento dell’attuale tecnico del Brighton e al 95′ i giallorossi agguantarono il pareggio grazie al gol del portiere, Alberto Brignoli. Una beffa, resa doppia al ritorno dalla sconfitta interna del Milan per 1-0 contro i sanniti (che chiusero in 10 nel finale). Insomma, mai partite banali quando quei due si trovano uno contro l’altro. I giocatori di Marsiglia e Brighton – portieri inclusi – sono avvisati.